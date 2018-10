Meloni: spread spesso usato come un'arma contro la democrazia

Roma, (askanews) - "I commissari europei alzano la voce e i mercati si agitano, ma ricordiamoci che spesso lo spread è stato usato come arma contro la democrazia italiana e contro la possibilità per la politica italiana di scegliere cosa fosse bene per i suoi cittadini, perciò va guardato con un occhio sì e uno no".

Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a Montecitorio ha commentato le critiche della Ue al Def.

"Poi certo noi siamo i primi a chiedere al governo cosa intende fare con i soldi che spendono in deficit. Noi diciamo no al reddito di cittadinanza. Con gli stessi soldi si abbassino le tasse e si crei lavoro, bisogna dare alle persone la dignità del lavoro. Io rifiuto una politica in cui si fa assistenza, così poi magari ti si viene a chiedere il voto quando ci sono le elezioni", ha aggiunto Meloni.

Inoltre la leader di Fdi si è detta "basita" dalla reazione dei Cinque stelle all'approvazione del Def in Consiglio dei ministri, aumentare il deficit "è una scelta dolorosa e non si festeggia. Puoi spendere i soldi dei tuoi figli se costruisci qualcosa che rimane ai tuoi figli. Perciò sto aspettando di capire cosa intende fare il governo".