Parigi, sfilata in spiaggia per Chanel. C'è anche Pamela Anderson

Roma, (askanews) - Sfilata in spiaggia con le modelle che si bagnano i piedi in acqua tra le onde. Così Karl Lagerfeld ha pensato la presentazione della collezione Chanel alla Paris Fashion Week, ricostruendo una vera e propria laguna paradisiaca al Grand Palais, con tanto di bagnini, bungalow e palafitte.

Tra cappellini di paglia, colori pastello e borsette a tracolla, bandite le scarpe, modelle a piedi nudi con, al massimo, i sandali in mano. E come ospiti speciali sulla spiaggia artificiale sono arrivate anche Vanessa Paradis e Pamela Anderson , l'ex bagnina di Baywatch, perfettamente in tema.