Riace, Salvini: Saviano? Mi fido più della Procura di Locri

Napoli (askanews) - "Non mi alzo pensando a Saviano, né vado a dormire pensandolo e devo dire che mi fido più della Procura di Locri che di lui. Io ho appreso la notizia dai quotidiani, e per fortuna, aggiungerei, non ho azioni di controllo sulla magistratura. Non so in che parte del mondo è Saviano e cosa ha saputo". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha risposto così ai cronisti in sala stampa al termine dell'incontro sull'ordine pubblico e la sicurezza che si è svolto in Prefettura a Napoli, sulle parole di Roberto Saviano dopo l'arresto del sindaco di Riace, Domenico Lucano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lo scrittore, in un video su Repubblica.it aveva attaccato il ministro "Il suo uso politico di questa inchiesta giudiziaria è il primo passo verso uno stato autoritario. Non bisogna avere paura, ma resistere".

Poche ore prima, Salvini aveva commentato su Twitter l'arresto di Lucano citando proprio Saviano: "Accidenti, chissà cosa diranno adesso Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l'Italia di immigrati! Io vado avanti".