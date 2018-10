Di Maio: ecco come funziona la card per reddito cittadinanza

Roma, 3 ott. (askanews) - "Il reddito sarà erogato su una card la cui tracciabilità non permette l'evasione o spese immorali. Quei soldi servono per assicurare i beni di prima necessità, se vado a comprare un gratta e vinci o le sigarette o beni non di prima necessità la carta non funziona perchè grazie alle tecnologie è possibile disabilitare l'uso del reddito in alcuni negozi". Lo ha spiegato Luigi Di Maio, vicepremier e leader M5s, parlando con i cronisti a Montecitorio.

"Il nostro obiettivo è spendere nei negozi italiani, spendere in attività sul suolo italiano perchè vogliamo iniettare nell'economia reale 10 miliardi ogni anno, questo significa far ripartire non solo i consumi ma la vita delle imprese, dei commercianti. Tutti gioveranno del reddito di cittadinanza - conclude Di Maio - soprattutto chi non ne è destinatario a vita ma per breve tempo perché poi riceverà una proposta di lavoro; o la accetti perdendo il reddito, o non la accetti e perdi il reddito."