Donald Trump scimmiotta l'accusatrice di Kavanaugh

Washington, 3 ott. (askanews) - Donald Trump in campagna elettorale anche per difendere il suo candidato alla Corte Suprema: in un comizio in Mississippi ha apertamente scimmiottato la dottoressa Christine Baley Ford, che ha accusato il giudice Brett Kavanaugh di aver tentato di violentarla in una festa di teenager.

"E' successo 36 anni fa. Avevo bevuto una sola birra. Come tornò a casa? Non ricordo. Come ci era andata? Non ricordo. Che posto era? Non ricordo. Quanti anni fa? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Che quartiere era? Non lo so. Dov'è la casa? Non lo so. Di sopra? Di sotto? Dov'era? Non lo so ma avevo bevuto una sola birra. E' la sola cosa che ricordo. E la vita di un uomo è distrutta. Sua moglie è distrutta. Le sue figlie, ragazzine bellissime. I democratici distruggono la gente. Vogliono distruggere la gente. Sono davveromalvagi".

E l'inquilino della Casa Bianca è tornato sul tema parlando coi giornalisti da Washington, giocando sulle paure e facendo appello al senso di identità del suo elettorato: "Dico che è un momento da paura per i giovani uomini d'America. Potete ritrovarvi colpevoli di una cosa di cui non siete colpevoli. E' un momento molto, molto difficile. Quello che succede è molto più grande persino della nomina di un giudice della Corte Suprema. Potreste essere perfetti tutta la vita e qualcuno potrebbe accusarvi di qualcosa. Non deve per forza essere una donna ma se qualcuno ti accusa sei automaticamente colpevole. Sei colpevole finché non è dimostrata la tua innocenza. E' una delle cose brutte, brutte che succedono adesso".