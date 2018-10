Manovra, Di Maio: Se Ue ha pregiudizi su Italia inutile discutere

Roma, 3 ott. (askanews) - "La trattativa con l'Ue sulla legge di bilancio è ancora lunga, non è che domani mattina ci dicono no. Noi dobbiamo spiegare bene quali sono i nostri obiettivi, però deve essere chiaro che se le dichiarazioni contro la manovra sono alimentate da pregiudizi e non dal merito, allora ci dicano se vale la pena andare a discutere a Bruxelles o se per partito preso, siccome l'Italia sta alzando la testa, si dice che la manovra non va bene". Così Luigi Di Maio, vicepremier e leader M5S, ha risposto a proposito della trattativa con la Commissione europea sulla prossima legge di bilancio.

"Non me la sento di rimproverare l'altro vice presidente del Consiglio per quello che ha detto su Juncker" ha aggiunto Di Maio.