Mibac, Bonisoli: nella manovra i fondi per migliaia di assunzioni

Roma, (askanews) - "Abbiamo dei soldi per il Mibac, abbiamo chiesto di avere i soldi sufficienti per un piano di assunzioni straordinario... In termini tecnici avremo alcune migliaia di assunzioni che verranno fatte con concorso pubblico a partire dalla primavera del 2019. Questa per noi è la priorità numero uno": lo ha dichiarato il ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, a margine della conferenza stampa di presentazione delle Giornate Fai d'Autunno, in programma il 13 e 14 ottobre in oltre 250 città italiane.

In un question time alla Camera a luglio scorso, il ministro aveva annunciato che il piano straordinario di assunzioni per il Mibac è di 6.000 unità, in particolare per il profilo amministrativo.