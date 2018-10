Renault, a Parigi nuova Kadjar e l'auto robot di lusso Ez-Ultimo

Parigi (askanews) - La Renault svela al salone dell'auto di Parigi l'auto robot di lusso Ez-Ultimo e la nuova versione del suv Kadjar. "Noi presentiamo tre concept - afferma il direttore della comunicazione di Renault Italia, Francesco Fontana Giusti - una trilogia di concept come servizio pubblico per le smart city. Abbiamo iniziato a Ginevra con Ez-Go, che è un robot taxi a sei posti, poi siamo passati a Hannover per presentare Ez-Pro per le consegne dell'ultimo miglio, e infine Ez-Ultimo".

"Ultimo - spiega il manager - in italiano vuol dire ultimo perchè chiude il cerchio della trilogia, ma bisogna leggerlo in francese: 'ultime', che vuol dire premium. E la premiumness in questo concept che presentiamo a Parigi lo ritroviamo nei materiali scelti all'interno dell'abitacolo, come il marmo, il legno che arriva dalla Francia, la pelle che arriva dall'Italia".

Kadjar poi "è un prodotto faro per il successo di Renault: in Italia è tra i prodotti che vendiamo di più oltre alla Clio e al Captur. E anche a livello europeo Kadjar porta dei numeri molto importanti. Il motivo di questo successo è chiaramente il suo design estremamente sexy e imponente, l'expertise 4x4 che porta all'interno".

"Dunque non abbiamo rivoluzionato il design - aggiunge Fontana Giusti - abbiamo portato qualche miglioria sulla parte anteriore del design esterno, abbiamo migliorato il design interno. La grande novità però è il motore 1.3 Tce benzina, che è stato lavorato con Mercedes e che porta tantissima tecnologia".