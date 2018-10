Solero (Bmw): in 2018 mercato auto Italia sotto livelli del 2017

Sono diversi i fattori dietro al crollo del 25,3% del mercato dell'auto a settembre in Italia: dalla fine del super ammortamento con le ultime vetture immtricolate a giugno, alle nuove normative di omologazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Secondo Sergio Solero, presidente e Ad di Bmw Italia, "l'incertezza generale che leggiamo sul mercato credo ci porterà ad un mercato 2018 che non raggiungerà i livelli 2017 in Italia".