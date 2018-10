A Cremona la rassegna gastronomica "Degustando Stradivari"

Cremona (askanews) - Come facesse il famoso liutaio cremonese Antonio Stradivari a dare al legno dei suoi violini quel tocco inimitabile d'artista tale da farne sembrare il suono simile al canto di una donna, è ancora oggi un mistero. Studi scientifici hanno ipotizzato l'uso nelle vernici di sali utilizzati come funghicidi e conservanti del legno ma capaci di alterare (evidentemente in meglio) le proprietà acustiche degli strumenti.

Qualcuno si è divertito a immaginare che Stradivari avesse fatto questa scoperta nella cucina di casa, trasferendo ai suoi violini la bontà del minestrone della mamma. E così è nata la rassegna "Degustando Stradivari", organizzata a Cremona in occasione del concorso "Triennale degli strumenti ad arco", in programma dal 2 ottobre al 15 dicembre 2018.

La rassegna prende spunto proprio dal più gustoso aspetto dell epoca d oro della liuteria classica cremonese, quello gastronomico, riportando in auge carni, intingoli e ingredienti rivisitati dagli chef o addirittura del tutto nuovi per il palato contemporaneo.

Diciotto ristoranti cremonesi daranno vita ad altrettanti piatti della tradizione gastronomica dell epoca. Il ricettario, disponibile nei ristoranti e distribuito anche all Infopoint di piazza del Comune di Cremona, permetterà, inoltre, di partecipare ad uno speciale concorso: raccogliendo i timbri nei diversi locali che aderiscono all iniziativa, si potranno vincere cene, ingressi ad uno dei musei civici e al Museo del Violino, nonché tanti gadget.