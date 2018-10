A Nola Gdf sequestra 1.300 kg di rifiuti e una mandria bovina

Napoli, (askanews) - Oltre 1300 chili di rifiuti speciali non pericolosi depositati su un'area di oltre 1600 mq sono stati sequestrati dalla guardia di Finanza di Napoli a Nola.

In particolare, i militari hanno scoperto un terreno utilizzato come sito di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e luogo di pascolo di una mandria bovina - composta da una ventina di capi - privi di tracciabilità ed allevati in un contesto ambientale e sanitario inadeguato.

Al termine del servizio, sono stati posti sotto sequestro: l'area, i rifiuti e i bovini, mentre il responsabile è stato segnalato all'autorità giudiziaria competente per violazioni alla normativa ambientale.