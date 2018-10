Bucci commissario per Genova: "Conte mi ha detto che ha firmato"

Genova, (askanews) - Ha voluto aspettare l'ufficialità il sindaco di Genova Marco Bucci per commentare la sua nomina a commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morlandi. Annunciata dal presidente della Regione Liguria Toti, confermata a voce da Assisi dal presidente del Consiglio Conte, ma Bucci per sicurezza ha voluto che gli fosse confermata personalmente.

"Il presidente mi ha detto che ha firmato, e quindi la nomina arriverà prima o poi. Al telefono ci siamo messi d'accordo sulle cose da fare per andare avanti, abbiamo lavorato su alcune variazioni da fare in positivo al decreto che ci consentono di andare avanti".

La nomina attesa da parecchie settimane è giunta dopo una serie di veti incrociati. Bucci eletto nel 2017 a capo di una cordata Lega-Forza Italia non entusiasmava i Cinque Stelle. Appena ieri il vicepremier Luigi Di Maio aveva ribadito di puntare su un altro genovese, Claudio Gemme di Fincantieri.

Domanda "È cambiato il nome Gemme, c'è polemica? Per lei va bene?" "Per me è un nome che viene da Fincantieri, ha il know how, è di Genova e addirittura i genitori sono sfollati. Altri nomi? Quali"? Aveva detto il ministro. "Cingolani, il nome di Bucci" gli aveva detto un cronista. "Non ho notizia che siano sul tavolo del presidente del Consiglio", aveva detto Di Maio.