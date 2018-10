Ferroni (Infn): Bene Nobel Fisica a una donna, ruolo importante

Roma, (askanews) - "Per la prima volta dopo 55 anni una donna ha avuto il premio Nobel per la Fisica. Questo di per sé lo giustifica come un grande evento". A commentare l'assegnazione del Nobel per la Fisica a Donna Strickland è il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Fernando Ferroni interpellato a margine dell'inaugurazione nei Laboratori Nazionali di Frascati dell'Infn dell'esperimento Padme per la ricerca del fotone oscuro.

"In particolare - aggiunge il presidente dell'Infn - questa ricercatrice canadese è autore di una scoperta molto importante che permette di utilizzare il laser, che ormai è uno strumento di uso comune nella vita quotidiana, in maniera tale da poterne potenziare di molto le sue applicazioni. Quindi direi che è un Nobel meritato. Ed è particolarmente importante che il comitato di Stoccolma cominci a riconoscere in maniera un po' più incisiva il ruolo delle donne che in Fisica è molto importante".