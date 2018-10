Intellettuali con Mediterranea, prima a partire Elena Stancanelli

Roma, (askanews) - Ci sono anche scrittori e registi ed altri intellettuali a partecipare all'avventura della nave Mediterranea che è salpata col compito di monitorare quello che accade nel Mare Nostrum. "Non solo ong", sottolinea dunque in conferenza stampa lo scrittore Sandro Veronesi. "Servirà a poco l'azione degli intellettuali, come diceva Moravia, forse a zero, però non si dica che non c'è - ha detto Veronesi - a bordo c'è una scrittrice per tutti noi, Elena Stancanelli".

Veronesi parla di un lungo lavoro di preparazione per "Mediterranea", due mesi e più "quando ancora non se ne poteva parlare", ed elenca un "calendario di imbarchi" forse utopico perché "chissà quante altre missioni potranno esserci". Lo scrittore elenca i nomi fra cui Michela Murgia, Marco Cassini, Massimo Coppola, Gipi, Paolo Virzì, Edoardo De Angelis, Gabriele Muccino, Alessandro Bergonzoni...