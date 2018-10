Oltre la tela: a Milano viaggio 3d fra i segreti di Caravaggio

Milano (askanews) - Le opere, ma soprattutto la vita, intensa e tormentata, di Caravaggio raccontate in un viaggio immersivo fra video, proiezioni tridimensionali e personaggi che prendono vita sullo sfondo della Roma del primo Seicento.

"Caravaggio oltre la tela" è l'esposizione che sposa arte e tecnologia, ideata da MondoMostre Skira (e prodotta da NSPRD Experience Exhibition) in scena al Museo della Permanente di Milano. Accompagnati da un audio, si visitano 4 ambienti, in un percorso studiato perché non sia solo un'esperienza visiva fine a se stessa, come spiega Rossella Vodret che si è occupata della consulenza scientifica progettando i contenuti.

"È una mostra diversa da quelle normalmente immersive perché qui c'è un racconto che lega le immagini, non sono immagini in libertà ma un racconto che ripercorre la storia nascosta, meno conosciuta di Caravaggio"

Il racconto di episodi meno noti della vita dell'artista passato da prigioni, accuse di omicidio, profonde crisi e cadute si accompagna alla riproduzione di 40 opere, in altissima qualità. Fra loro quadri mai visti perché inamovibili, andati distrutti o di privati.

Penso per esempio ai contesti della cappella Contarelli, della Cappella Cersai, al decollazione del Battista di Malta, una tela di più di 5 metri assolutamente inamovibii oppure contesti nascosti come il soffitto che dipinse per il casino alchenmico del cardinal Del Monte un dipinto che pochissimi hanno visto perché è in uan casa privata, sul un pianerettolo dove non arriva l'ascensore

La mostra, pensata soprattutto per coinvolgere e far appassionare i ragazzi grazie alla multimedialità, è aperta al pubblico dal 6 ottobre al 27 gennaio 2019.