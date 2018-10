Proteste a Washington contro Kavanaugh davanti alla Corte Suprema

Roma, (askanews) - Centinaia di persone hanno manifestato a Washington davanti alla Corte Suprema contro la nomina di Brett Kavanaugh. Con cartelli con scritto "No Kavanaugh" e "Kavanaugh mente" hanno protestato a gran voce contro l'elezione del candidato scelto dal presidente Donald Trump, che è diventato il più controverso della Corte Suprema degli ultimi decenni dopo che diverse donne lo hanno accusato di aggressione sessuale e cattiva condotta.

La maggioranza repubblicana del Senato Usa intanto, ha annunciato un accelerazione: un voto per il 5 ottobre sulla chiusura del dibattito e un possibile voto finale sulla conferma del controverso giudice per sabato 6.

Il leader repubblicano Mitch McConnell ha riferito che l'FBI dovrebbe presentare nelle prossime ore al Senato il tanto atteso rapporto sulla sua inchiesta complementare, richiesto dai democratici e da una manciata di repubblicani per una valutazione più completa. "I senatori avranno abbastanza tempo per rivedere e essere informati da ulteriori documenti prima del voto sulla chiusura del dibattito", ha detto McConnell. Se Kavanaugh supererà l'ostacolo, il voto di conferma potrebbe tenersi già il 6. Ai membri del Senato sarà permesso di vedere il rapporto in una stanza sicura del Campidoglio e di essere informati dai funzionari dell'FBI, ma non dovrebbero ricevere copie del documento. I senatori repubblicani e democratici hanno chiesto di rendere pubblica almeno una sintesi delle indagini.