Reddito cittadinanza, Di Maio: sei anni di galera a chi imbroglia

Chi imbroglierà sul reddito di cittadinanza rischierà "fino a sei anni di galera". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio rispondendo ad un'interrogazione durante il question time al Senato.

"Una misura che cerca non solo di contrastare la povertà, ma tanti ragazzi che per esempio in questo momento sono in un letto, depressi, perché dopo avere mandato in giro curriculum per tre anni e nessuno gli ha risposto, o stanno facendo un biglietto per andarsene a Londra per sempre o stanno decidendo di non uscire più di casa. Gli diamo un'opportunità: non di prendere soldi standosene sul divano, questa è una misura che non dà un solo euro a chi se ne sta sul divano. Tutti dovranno avere la giornata impegnata in formazione o per i lavori di pubblica utilità, ciò significa che non avranno il tempo di lavorare in nero e quelli che imbrogliano si beccano fino a sei anni di galera per dichiarazioni non conformi alla legge", ha affermato il vice-premier.