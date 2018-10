Sindaco di Riace: anche i campi di concentramento erano legali

Riace, 4 ott. (askanews) - "Non ho nulla da nascondere. La legalità era anche quella dei campi di concentramento di Hitler. Noi dobbiamo ribellarci quando le leggi sono ingiuste e questo capisco che non è facile perché abbiamo degli obblighi ma, abbiamo anche degli ambiti cui fare passare un messaggio di umanità altrimenti tutto a cosa si riduce? A nulla". Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, finito agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Locri, non indietreggia di un millimetro. Nonostante la stanchezza per il lungo interrogatorio davanti al gip Giuseppe Di Croce, che ha ordinato il suo arresto, si mostra sereno per il suo operato.