Tokyo, chiude lo Tsukiji. Ecco il nuovo moderno mercato del pesce

Roma, (askanews) - Il 6 ottobre, con l'ultima asta di tonni, chiude lo storico Tsukiji Market di Tokyo, il mercato del pesce più grande e più famoso del mondo, un luogo colorato e caratteristico, meta fissa e imperdibile per i turisti. Un'istituzione che per decenni ha rifornito le cucine di chef pluristellati del mondo. Dall'11 ottobre si trasloca dal centro, vicino al quartiere di Ginza, alla parte orientale della città: nasce il Toyosu Market, il nuovo mercato, in un gigantesco e anonimo hangar sul lungomare, al coperto, e con refrigeratori di ultima generazione.

Il progetto di ricollocazione va avanti da tempo, a rilento. Lo Tsukiji, inaugurato nel 1935, per molti da anni era troppo centrale, poco a norma e antico. E la scorsa estate con le ultime ondate di caldo eccessivo che hanno avuto la meglio sulla obsoleta climatizzazione del mercato, c'è stata un'accelerazione, anche in vista del restyling per le Olimpiadi del 2020.

Il nuovo sito, per quanto moderno e pratico, scontenta primi fra tutti i visitatori che dovranno assistere alle aste del pesce da dietro a una vetrata. Contenti i grossisti, invece che vedevano nelle folle un ostacolo agli affari. Ma in molti temono che il mercato perda la sua identità e il suo fascino. Per quanto gli standard di igiene siano molto più alti e garantiti. Spiega Masataka Miyake, a capo del team che si occupa del trasloco:

"Allo Tsukiji molte attività e vendite si facevano all'aperto, al Toyosu tutto invece avviene all'interno di questo edificio".

Non sarà facile però ritrovare la stessa atmosfera, la vita del mercato.

"Una volta che ci si sarà abituati a questa nuova struttura sarà più facile mantenere la qualità degli alimenti - garantisce Miyake -. Spero che il Toyosu diventi presto un nome familiare".