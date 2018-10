"Assassin's Creed Odyssey", undicesimo capitolo in Antica Grecia

Roma, (askanews) - Dal 5 ottobre è disponibile, per pc e console, "Assassin s Creed Odyssey", l undicesimo capitolo della saga campione di incassi creata da Ubisoft, con cui è possibile immergersi tra i miti dell Antica Grecia.

Per realizzare Assassin's Creed Odyssey sono stati necessari tre anni di studi e ricerche condotte da un team di 400 esperti internazionali di Ubisoft Québec che hanno portato alla creazione di una storia epica con cui celebrare il mito dell Antica Grecia.

Siamo nel V secolo a.C. durante la guerra del Peloponneso tra Sparta e Atene. Un misterioso culto predice la caduta di Sparta e per prevenire l'avverarsi della profezia, una famiglia condanna a morte il proprio figlio facendolo precipitare da una rupe. Ma, diciassette anni dopo, il bambino diventato uomo ricompare misteriosamente e diventa 'Misthios', un mercenario che decide di intraprendere un viaggio epico, un'Odissea, in cui da giovane emarginato diventa un eroe leggendario alla ricerca della verità sul suo misterioso lignaggio. Un eroe che, per la prima volta nella storia della saga, veste in maniera intercambiabili i panni sia di un personaggio maschile, Alexios, sia femminile, Kassandra.