Barone e la Ferrari, è World Speed Record nella Valle del Dades

Roma, (askanews) - Ha sfrecciato tra cielo e terra per raggiungere un nuovo record. 4'42" e 65 centesimi per percorrere quasi otto chilometri di curve nel deserto della Valle del Dades, sui monti dell'Atlante, in Marocco. Il pilota Fabio Barone, sulla sua Ferrari 458 Italia, è riuscito nell'impresa.

Si tratta del terzo alloro, dopo la Transfagarasan, la tortuosa strada nei Carpazi in Romania ed i 99 tornanti della Tianmen Mountain Road in Cina, considerata la strada più pericolosa del mondo.

Barone è entrato così nella storia del Motorsport, con tre World Speed Record in tre continenti diversi. Nell'ultima impresa, su una strada insidiosa, una lunga discesa e curve senza un attimo di respiro, Fabio Barone ha guidato senza ausilio di navigatore a bordo. Questa potrebbe essere la sua ultima impresa, ma mai dire mai.