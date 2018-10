Lodo Guenzi nuovo giudice di X Factor al posto di Asia Argento

Roma, (askanews) - E' ufficiale: Lodo Guenzi è il quarto giudice di X Factor Live. Il leader de Lo Stato Sociale affiancherà Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli dal 25 ottobre per 8 settimane su Sky Uno, al posto di Asia Argento, non confermata nel programma dopo il caso Bennett e le accuse di violenze sessuali.

Lodo si era già seduto al tavolo della giuria nella seconda puntata di audizioni di questa edizione come "quinto giudice" accanto all'attrice.

Nato e vissuto a Bologna, ha fondato Lo Stato Sociale insieme agli amici degli anni del liceo. La band poi si è ingrandita e ha conquistato sempre di più il pubblico fino ad arrivare al successo a Sanremo, con "Una Vita in Vacanza", con la performance dell'83enne Paddy Jones e del suo partner Niko Espinosa. Di mestiere attore, Lodo è finito a fare il cantante. Dopo il Festival si è cimentato anche come regista per lo spettacolo di Dente e Guido Catalano e ha condotto il concertone del primo maggio di Roma. Attualmente recita nello spettacolo "Il giardino dei ciliegi. Trent'anni di felicità in comodato d uso", una rilettura moderna del lavoro di Checov con la compagnia teatrale KEPLER - 452.