Macron saluta Aznavour: divenuto uno dei volti della Francia

Roma, (askanews) - "Nel corso degli anni, questa presenza, questa voce, questo accento riconoscibile tra tutti, si sono insediati nelle nostre vite e ci hanno riunito in modo graduale, qualunque fosse la nostra condizione, qualunque fosse la nostra età. Una vibrazione comune che si è creata e Charles Aznavour è divenuto naturalmente, all'unanimità uno dei volti della Francia": così il presidente francese Emmanuel Macron, durante l'omaggio a Parigi a Charles Aznavour.

"Tramite lui è ancora oggi l'occasione di ricordare che dobbiamo in quanto Nazione a tutti gli armeni che fuggendo dalla loro patria sono venuti a ingrandire la nostra. Non si tratta di diversità, si tratta di destini incrociati, frammischiati. E per finire, si tratta di grandezza".