Maltempo in Calabria, vigili del fuoco salvano cani con i canotti

Roma, (askanews) - Eccezionale ondata di maltempo in Calabria. Nel video dei vigili del fuoco l'intervento nel crotonese per salvare 250 cani del canile di Cirò Marina, completamente allagato. I cani sono stati portati in salvo a bordo di canotti.

Il maltempo ha già fatto alcune vittime. Colpite tutte le cinque

provincie. Il bilancio, al momento, è di due morti e un disperso nel territorio di Lamezia Terme.