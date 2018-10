Melania Trump nutre i baby elefanti in Kenya

Roma, (askanews) - Melania Trump ha visitato il David Sheldrick Wildlife Trust, l'orfanotrofio degli elefanti di Nairobi, in Kenya, durante una tappa del suo viaggio in Africa. La first lady ha anche dato da mangiare ai baby elefanti con un enorme biberon.

Ad accogliere Melania nell'orfanotrofio Angela Sheldrick, figlia del naturalista David L. William Sheldrick, in memoria del quale nel 1977 è stata fondata la struttura con annesso progetto di salvataggio e reinserimento degli elefanti.