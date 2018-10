"Uno sguardo dentro", mostra sui ragazzi del Teatro Patologico

Roma, (askanews) - I volti dei ragazzi del Teatro Patologico sono stati ritratti dal fotografo Alessandro Montanari, fratello dell'attore Francesco, e dalla pittrice bresciana Cinzia Bevilaqua. Un'anticipazione della mostra intitolata "Uno sguardo dentro" è stata esposta al Teatro Eliseo, dove si è aperto il Festival della compagnia fondata da Dario D'Ambrosi.

Il fotografo Alessandro Montanari:

"Siamo qui al teatro Eliseo per 'Uno sguardo dentro', una mostra totalmente a sostegno del Teatro Patologico, una realtà unica come abbiamo sentito nel mondo, sicuramente in Europa", ha spiegato.

"Queste sono quattro foto di 16. L'intero progetto verrà esposto il 29 novembre a Palazzo Velli (Piazza di Sant'Egidio) a Trastevere. Vogliono offrire una testimonianza del lavoro di Dario D'Ambrosi e del percorso di questi ragazzi, non facile", ha ricordato.

"Il fotografo solitamente gestisce il soggetto, che poi a volte, troppo spesso diventa oggetto. Qui no, sono stato completamente spiazzato all'inizio e loro hanno gestito me, c'è stato un dialogo, ad esempio Fabio lì lancia delle bombe. Loro hanno deciso, da attori quali sono, come venir rappresentati e poi lo scatto è stato per ogni ragazzo massimo 4 o 5".

Lo stesso è accaduto alla pittrice Bevilaqua:

"In genere quando mi commissionano un ritratto sono io che guido il ritratto, decido la posa, in base alla luce, e il soggetto che devo ritrarre accetta quello che voglio io. In questo caso loro sono stati attori al 100%, nel senso che loro hanno guidato me, loro hanno scelto la posa e io ho fermato il momento il loro sguardo. La mostra dal titolo 'Uno sguardo dentro' cerca di fermare l'attimo, il loro sguardo, tutta la ricchezza interiore che hanno".