A Riace anche Zerocalcare: arresto Lucano indica clima del paese

Riace, 6 ott. (askanews) - Anche il fumettista Zerocalcare a Riace per sostenere Mimmo Lucano, il sindaco del paesino calabrese modello di accoglienza per i migranti, arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Spiega di essere venuto "perché penso che persone che sono state arrestate per cose che io considero anche meritorie, nel corso del tempo, ne ho conosciute un sacco, anche per cose buone che hanno cercato di fare. Che un personaggio istituzionale venisse arrestato per aver aiutato della gente, mi sembra che non succeda tanto spesso e forse dà il polso delle cose che stanno succedendo in questo paese".