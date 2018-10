Accorinti a Riace: una vergogna quello che fanno a Mimmo Lucano

Riace, 6 ott. (askanews) - "Mimmo libero. Non si processa l'accoglienza o la solidarietà". È questo il grido che si leva dalla manifestazione a Riace, il paese della provincia jonica reggina dove in centinaia si sono ritrovati per dimostrare vicinanza al sindaco Domenico Lucano. Fra i presenti anche l'ex sindaco di Messina, Renato Accorinti, uno dei massimi esponenti per i diritti civili del Mezzogiorno:

"E' doveroso perché quello che stanno facendo con Mimmo Lucano è una vergogna, perché Mimmo ha fatto qualcosa di cui finalmente si sono accorti tutti. I migranti sono esseri umani e il diritto alla vita al di là della provenienza è fondamentale per qualunque essere umano. Si fa a mare e si deve continuare a fare qui. Dobbiamo capire solo che i migranti arrivano qui perché la politica ha fallito e la finanza è stata devastante nei confronti dell'Africa e dei paesi in via di sviluppo. E' l'evidenza di quello che noi abbiamo rapinato. L'Africa non è povera, è impoverita da noi, e questo è solo l'effetto finale".