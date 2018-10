Alla Milano Games week va in scena il futuro dei videogiochi

Milano (askanews) - Tutte le novità del settore, i giochi in anteprima, gli sviluppatori, YouTuber e, grandi ospiti internazionali come Charlie Cox, il protagonista della serie Daredevil. La Milano Games Week si conferma anche quest'anno l'appuntamento fondamentale del settore videoludico in Italia per capirne presente e futuro. Futuro che appare florido come racconta ad askanews Andrea Persegati general manager Italia di Nintendo che presenta fra le altre cose un nuovo Pokemon, Super smash e Mario Party.

"Il settore sta bene - ha detto - i numeri dicono che sta continuando a crescere. Sempre più persone videogicano. Noi non possiamo che esserne felici".

Fra gli stand si può fare un salto nell antica Grecia provando il nuovo Assassin s Creed, sperimentare in anteprima Call of Duty Black Ops 4, lunghe file per giocarci, o immergersi nel nuovo orizzonte offerto dalla realtà virtuale. Un universo di potenzialità ancora da scoprire, come ha spiegato Roberto Recchioni, fumettista e curatore editoriale di Dylan Dog ma anche grande appassionato di videogame.

"Sono un super appassionato di videogiochi - ha detto - gioco da quando avevo 5 anni credo che la cultura video ludica sia la frontiera dell'attuale cultura dell'intrattenimento è ancora ai primi passi delle potenzialità infinite di cui dispone".

Grande successo per l arena dove sono protagonisti gli eSports che stanno acquistando un peso sempre maggiore nel settore. In attesa di diventare anche disciplina olimpica.