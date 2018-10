Crozza come Tria: come sfuggire alle domande sul DEF

Roma, 6 ott. (askanews) - Maurizio Crozza per "Fratelli di Crozza" sul canale Nove fa debuttare un nuovo personaggio, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, ostaggio del governo del cambiamento durante la surreale conferenza stampa dopo il vertice per definire i dettagli del DEF (quando il vero Tria, unico rimasto in sala stampa a palazzo Chigi, è stato portato via dagli addetti stampa senza rispondere alle domande).