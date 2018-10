Di Maio nella folla di Coldiretti, "sei il nostro idolo"

Roma, 6 ott. (askanews) - Bagno di folla sotto la pioggia al Circo Massimo a Roma per Luigi Di Maio, che alla fiera di Coldiretti ha assicurato che sulla "manovra del popolo" "non c'è nessun piano B" nonostante gli avvertimenti di Bruxelles. Fra assaggini e strette di mano, il ministro del Lavoro incassa il sostegno degli agricoltori entusiasti delle sue promesse di tutelare il made in Italy e i piccoli imprenditori.