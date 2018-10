La Romania vota il referendum contro le nozze gay

Bucarest, 6 ott. (askanews) - Urne aperte in Romania per il referendum che vuole iscrivere nella Costituzione il "no" alle nozze gay. Il quesito chiede di sostiture nell'articolo sul matrimonio, l'attuale definizione fra due "coniugi" con "fra un uomo e una donna".

Si vota fino a domenica sera. Il referendum è sostenuto dalla maggioranza socialdemocratica, che si è schierata accanto ai prelati della chiesa ortodossa esaltando i valori della famiglia.

La vittoria del sì è ampiamente prevista dai sondaggi ma l'unica incognita è nel quorum del 30%. Le organizzazioni per la difesa dei diritti civili hanno invitato a boicottare il voto.

Nella pratica non cambierà molto perché il matrimonio fra coppie omosessuali è già proibito dalla legge romena, ma un emendamento costituzionale lo renderebbe quasi impossibile nel futuro. La Romania ha depenalizzato l'omosessualità solo nel 2001 e la decisione del governo di indire un referendum ha allarmato Bruxelles, che ha ricordato a Bucarest i propri impegni in materia di diritti umani.