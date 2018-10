Ben Sarnoff: la tecnologia è un tessuto che ricopre ogni cosa

Ferrara, (askanews) - "Credo che la Silicon Valley possa essere capita al meglio se la consideriamo come una superficie che sta ricoprendo ogni cosa. La tecnologia non è solo un'industria, non è solo Facebook, Apple, Twitter, ma è un elemento che penetra in tutte le industrie: manifatture, logistica, sanità. Tutte queste aziende utilizzano dei software che alla fine consentono loro di aumentare i profitti. Quindi in un certo senso è un sistema economico a se stante, ma è anche un hub per qualcosa che ormai si trova ovunque".

Lo ha detto il giornalista statunitense Ben Sarnoff, uno degli ospiti del festival Internazionale a Ferrara.