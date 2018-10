Don Gino Rigoldi: troppi buonisti? Troppi cattivisti in Italia

Roma, 8 ott. (askanews) -

Don Gino Rigoldi in collegamento a "Che Tempo che fa" su Rai 1, alla domanda di Fabio Fazio su come si possa accogliere gli immigrati senza violare la legge risponde: "in Italia di buonisti ce ne è qualcuno ma di cattivisti ce ne è una bella quantità, piuttosto portati a creare difficoltà barriere, noi siamo una nazione di 65 milioni di abitanti, dopo Minniti arriviamo a 20.000 stranieri: ci sono più italiani che vanno via dall Italia che stranieri che arrivano... se questi stranieri li aiutassimo con il modello Riace noi potremmo stare insieme serenamente a costruire il futuro, fare il bene della gente è un compito meraviglioso. Peccato che preferiamo essere rognosi e fiscali chiedendo tutti i timbri a chi viene dalla guerra, fame disperazione, che bella impresa italiana sarebbe invece occuparcene".