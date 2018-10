Halloween, a Cinecittà World un mese "de paura"

Roma, 8 ott. (askanews) - Zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele, scheletri, zombie, vampiri e fantasmi: Halloween si festeggia a Cinecittà World fino al 4 novembre 2018. Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma si trasforma per un mese con cinque novità a tema, le scenografie e le musiche più spaventose della tradizione celtica. Al Party inaugurale ha partecipato una madrina d'eccezione, Veronica Maya, che con zombie e mostri, in vena di dolcetti e scherzetti, ha dato il benvenuto agli ospiti.

Tra le novità a tema: CineTour - Horror Edition dove i set originali della mostra si animano di creature viventi: mummie egiziane tra le scene di Cleopatra, Zombie nel Cimitero dei Morti viventi e antichi Romani tornati in vita. Animali, stregoni e cannibali sono protagonisti nell'area Indiana Adventure. Il set di Aquila IV, il sommergibile originale del film U-571, si tinge di sensualità Horror con il percorso Contagio a Luci Rosse. Infine, per gli amanti dell'Horror più estremo l'Extreme Show, di scena al Circo Fellini.

Arricchita da ulteriori effetti speciali l'amatissima Horror House, percorso al buio tra i set più terribili della storia del cinema horror. Da The Ring a Nightmare, da l'Esorcista a Venerdì 13, all'antro di Lord Voldemort, ispirato dalla saga di Harry Potter, dove gli ospiti camminano a fianco dei loro peggiori incubi cinematografici. Menzione speciale per lo show a tema Trucchi da Paura, il coaster Inferno, che fa coppia con il suggestivo spettacolo omonimo Inferno Show, nonché la versione a tema dark di Gangs of Musical. Tra gli appuntamenti speciali del mese domenica 14 l'anteprima cinematografica Piccoli Brividi 2: I fantasmi di Halloween.

Il 31 ottobre, con la Notte delle Streghe, si accende il grande ponte di Halloween. Ricco il programma: l'Horror Show in Cinecittà Street e il live show dei I Mates, uno dei più seguiti gruppi di Youtuber Italiani. Ma le serate a tema horror non finiscono con la notte del 31: venerdì 2 Novembre Halloween 2 La Vendetta, sabato 3 Novembre Halloween 3 Il Ritorno. Durante il week end il parco sarà aperto dalle 11 fino a notte.