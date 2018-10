Il caso Kavanaugh divide gli Usa, petizione per l'impeachment

Washington, (askanews) - Brett Kavanaugh è ufficialmente giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti dopo il via libera del Senato, ma le polemiche non si spengono. L'uomo è accusato da Christine Blasey Ford di aver tentato di stuprarla quando entrambi erano adolescenti e di molestie sessuali da altre tre donne.

Il voto è arrivato mentre a Washington migliaia di persone erano scese in piazza per protestare e ha contribuito ad aumentare la tensione in un Paese diviso. Su "Credo action" (https://act.credoaction.com/sign/Kavanaugh_Impeach) è partita una petizione per chiedere l'impeachment di Kavanaugh. Nel dettaglio si chiede ai democratici di prendere posizione in merito, chiamando in causa direttamente Nancy Pelosi. La leader dei democratici alla Camera ha sottolineato che non è nei suoi piani una mossa del genere, ma si è impegnata ad entrare in possesso del rapporto dell'Fbi sul caso, e anche di eventuali comunicazioni con la Casa Bianca.