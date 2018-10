Il Nobel all'economia a due studiosi di ambiente e sostenibilità

Stoccolma (askanews) - L'influsso dell economia sul clima e quello del clima e della tecnologia sulla crescita economica. Il Nobel 2018 all'economia è stato assegnato agli statunitensi William Nordhaus e Paul Romer, due pionieri dagli anni '70 sull'analisi di alcuni "aspetti fondamentali" dell'economia attuale come "la crescita sostenibile sul lungo termine e il welfare per la popolazione globale".

Docente a Yale, William Nordhaus è stato insignito del premio "per il lavoro svolto sui danni causati dai cambiamenti climatici", integrando questo tema con l'analisi macroeconomica di lungo periodo. Professore a Stanford ed ex vice presidente della World Bank, Paul Romer è stato invece premiato per gli studi su "come gli economisti possano perseguire un tasso di crescita sano".

"I vincitori del premio ci hanno insegnato che la situazione economica dipende allo sviluppo tecnologico e ai cambiamenti climatici. Due elementi che legano l'economia alle grandi sfide dell'umanità", ha spiegato Goran Hansson, segretario generale dell'Accademia svedese.

"Spero che questo premio possa aiutarci a capire come gli esseri umani possano raggiungere risultati stupefacenti. Se iniziassimo a ridurre le emissioni di gas serra, resteremmo stupiti nello scoprire che non è così difficile come si pensava", ha affermato Romer in collegamento telefonico con Stoccolma dopo l'annuncio del Nobel.