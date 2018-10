La Vendemmia torna a Roma tra luxury boutique e vini d'eccellenza

Roma (askanews) - "La Vendemmia" torna a Roma con la sua formula di successo che unisce marchi nazionali e internazionali del lusso e vini d'eccellenza. In questa seconda edizione, dal 15 al 20 ottobre, saranno coinvolte cinque aree del centro storico di Roma, con 55 boutique del lusso, 16 hotel pluristellati e 23 ristoranti con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di visitatori italiani e stranieri attirati da shopping, moda, cultura e lusso, e permettere loro di vivere da vicino e conoscere meglio una parte rilevante del nostro Made in Italy d'eccellenza.

Andrea Amoruso Manzari, ideatore ed organizzatore de "La Vendemmia": "Questo evento che ingloba praticamente tutto il mondo del lusso nel centro storico di Roma, via Condotti, piazza di Spagna, via Borgognona, Largo Goldoni e piazza San Lorenzo in Lucina. Consiste in una settimana di festeggiamenti che abbinano i marchi del lusso internazionali e nazionali nel centro storico di Roma con i migliori vini delle cantine italiane e alcune straniere".

L'evento romano, nato a Parigi e approdato nove anni fa a Milano, al Montenapoleone District, prevede una serie di appuntamenti esclusivi come quello di giovedì 18 ottobre, dalle 19.30 alle 22.30, con le principali location del "distretto del lusso" romano che ospiteranno cocktail party e degustazioni di vini del Comitato Grandi Cru d'Italia. L'ingresso è ad inviti.

Tra i partner dell'evento Global Blue, leader mondiale del tax free shopping, nella cui sede di Piazza di Spagna si è tenuta la presentazione de "La Vendemmia 2018".

Antonella Bertossi, marketing manager di Global Blue: "La Vendemmia arriva a Roma e Global Blue è sempre pronta ad attenderla e ad accoglierla nella nostra lounge che per l'iniziativa ospiterà la Cantina Tramin e un importante novità: l'esperienza con il nostro 'D Table', un tavolo digitale del designer Danilo Cascella ed offriremo a tutti i nostri ospiti l'opportunità di fare questa wine experience digitale".

All'evento partecipa anche l'Associazione Dimore Storiche Italiane che riunisce gli oltre 4.500 proprietari di immobili di interesse artistico e architettonico tra i più importanti del Paese, che offre ai possessori del Vip Pass un'esperienza unica aprendo i palazzi più belli della Capitale per delle visite private ed esclusive.