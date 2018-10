Le Pen: "Con Salvini una grande maggioranza all'Europarlamento"

Roma, (askanews) - "Costituire una grande maggioranza in seno al Parlamento europeo che permetterà di mettere in opera l'Europa delle Nazioni, per la quale ci battiamo da tempo con Matteo Salvini, al posto di questa Unione europea totalitaria, che avanza con i ricatti e le minacce".

Così Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, il partito dell'estrema destra francese, ha risposto a margine di un convegno organizzato dall'Ugl a Roma a chi le chiedeva quale sia il suo progetto per le elezioni europee del prossimo maggio.