Le Pen: "Non ci sarà lista unica dei sovranisti per le Europee"

Roma, (askanews) - Niente liste uniche o comuni alle elezioni europee, perché i partiti sovranisti nascono su basi opposte: a precisarlo è stata Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, oggi in conferenza stampa con il leader della Lega Matteo Salvini.

"Non possono esserci liste uniche e comuni (dei sovranisti europei, ndr), perché lottiamo proprio affinché le nazioni non scompaiano a vantaggio di questo impero totalitario che è diventata l'Unione Europea", ha detto Le Pen.

"Ogni nazione deve poter portare al Parlamento europeo i rappresentanti che le sembrano più in grado di rappresentare i loro interessi. Poi chiaramente lavoreremo per creare nel Parlamento un'alternanza, perché non c'è un diritto divino per cui il Pse e il Ppe si spartiscano il potere ancora una volta e impongano una visione che oggi è respinta dai popoli".