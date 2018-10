Manovra, Salvini: dico a nome governo che non torneremo indietro

"Leggo che oggi lo spread è sopra 300. Se io volessi pensare male, penserei che chi agita il fantasma dello spread lo fa perché l'Italia che torna a correre non è una Italia pronta a svendere le sue aziende". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante la conferenza stampa a Roma con Marine Le Pen trasmessa su Fb in diretta da AGtw. Secondo Salvini, dietro l'impennata dello spread "potrebbe esserci la manovra finaziaria di speculatori alla vecchia maniera, che puntano sul crollo di un Paese per comprarsi a saldo le azienda sane rimaste, e in Italia sono ancora tante. A costoro - avverte Salvini - voglio dire a nome del governo che non torneremo indietro su meno tasse, meno burocrazia, un futuro per i nostri figli e il diritto alla pensione per chi lo ha maturato. A chi pensa di speculare sull'economia italiana dico che perde tempo e perde denaro".