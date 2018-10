Salvini a Macron: con Saviano? Spero non un altro selfie svestiti

Roma, 8 ott. (askanews) - "Saviano e Macron che tristezza! Chi si somiglia si piglia, spero che non abbiamo fatto un selfie svestiti come usa fare Macron ultimamente". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini durante una conferenza stampa con Marie Le Pen a Roma commentando la visita in Francia di Roberto Saviano, che ha incontrato Macron all'Eliseo.

Salvini fa riferimento alla foto scattata a Saint Martin, nelle Antille francesi, in cui si vede il presidente francese con un giovane a torso nudo che fa un gestaccio.