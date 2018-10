Sgarbi: con Berlusconi tutto a posto, verrà a Sutri un giorno

Roma, (askanews) - "Con Berlusconi tutto a posto, verrà a Sutri forse un giorno".

Così Vittorio Sgarbi a margine della presentazione a Roma del suo nuovo spettacolo teatrale "Leonardo", in scena all'Olimpico di Roma dal 10 al 14 ottobre, dopo le polemiche per la mancata presenza di Berlusconi a Sutri in occasione dell'inaugurazione di una via dedicata a Erasmo da Rotterdam e il conseguente annuncio di voler lasciare il gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati.

E sui progetti per un nuovo partito, ha aggiunto: "Quelli si fanno sempre, ma non sono tempi per partiti, sono tempi per pensare al destino".