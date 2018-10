Spazio, spettacolo nei cieli californiani per il lancio di SpaceX

Vandenberg (askanews) - Spettacolo nei cieli della California. Con un lancio perfetto dalla base dell'Aeronautica militare americana di Vandenberg, l'azienda privata SpaceX di Elon Musk ha messo in orbita il primo satellite argentino dedicato all'osservazione della Terra: il Saocom 1A.

A creare questa fantastica scenografia notturna il distacco del primo stadio del razzo Falcon 9 che poi ha fatto ritorno sulla apposita piattaforma d'atterraggio ed è stato il primo rientro effettuato da SpaceX su una base che si trova sulla costa occidentale degli Stati Uniti.

Il lancio è un successo anche per l'Italia; Saocom 1A, infatti, monitorerà i livelli di umidità del suolo e i disastri naturali, come incendi e inondazioni lavorando con la costellazione italiana Cosmo-SkyMed il più importante sistema di osservazione della Terra dallo Spazio, utilizzato sia per scopi di protezione civile sia per scopi militari.

Il commento del presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), Roberto Battiston.

"Con il lancio di Saocom 1A - ha dichiarato il presidente dell'Asi, Roberto Battiston - si realizza il primo passo di una idea visionaria concepita 20 anni fa, nel corso di discussioni tra l'allora Presidente Asi Sergio De Julio e il Direttore del Conae Conrado Varotto, vale a dire l idea di realizzare la costellazione Italo-Argentina Siasge (Sistema Italo-Argentino di Satelliti per la Gestione delle Emergenze) formata di satelliti ad apertura sintetica (SAR) di cui due in banda L (Saocom) e quattro in banda X (Cosmo Sky Med). A quel tempo non esisteva nè la costellazione Cosmo Sky Med, poi messa in orbita negli anni 2007-10, né quella Saocom e la realizzazione di satelliti Sar rappresentava una grande sfida per entrambi i paesi. L'idea era però vincente ed ha stimolato lo sviluppo dell'industria spaziale nei due Paesi negli ultimi due decenni, permettendo la realizzazione di satelliti di altissimo valore tecnologico che da oggi iniziano a operare insieme nello spazio e che saranno in grado di realizzare importanti ricadute economiche grazie ai dati e alle relative applicazioni. E' un onore per me potere oggi testimoniare il coronamento di questo grande progetto e l'ingresso nella fase operativa che, ne sono certo, sarà sorgente di grandi soddisfazioni per i nostri due Paesi".