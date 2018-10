Tajani canta Battisti: M5S non ha nulla a che vedere con libertà

Milano, 8 ott. (askanews) - Il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, canta il celebre brano di Lucio Battisti "Il mio canto libero" e si augura che la Lega abbandoni prima o poi il suo alleato di governo. Radio Rock 106.6 è riuscita ad intercettare Tajani,a margine della manifestazione Idee Italia organizzata da Forza Italia nell' Hotel Gallia di Milano.

Il vicepresidente di Forza Italia si è prestato ad un improvvisata prova canora con il karaoke reporter Dejan Cetnikovic."Questo è un inno alla libertà e per questo la dedico a tutti gli italiani.Siamo ancora alleati con la Lega e mi auguro che loro non pensino di voler fare fughe in avanti col Movimento 5 Stelle che non ha nulla a che vedere con la libertà" ha detto Tajani.