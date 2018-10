A rischio i dati di 500mila utenti, chiude il social Google+

Milano (askanews) - Google+ chiude. E non è una fine indolore, visto che Mountain View ha contemporaneamente reso noto che un bug nel sistema ha fatto diventare accessibili a sviluppatori esterni i dati di 500mila utenti per oltre due anni. La falla è stata scoperta e sistemata nella primavera scorsa e non ci sono prove che questi dati siano stati usati secondo quanto sostiene Google. Ma l'aver taciuto la notizia ha fatto subire un forte contraccolpo all'azienda, sia in fatto di immagine che sui mercati.

Il social network aperto nel 2011 verrà chiuso nell'arco dei prossimi 10 mesi ma non ha mai davvero ingranato. Salutato come la prima vera piattaforma in grado di sfidare Facebook, non ha saputo attirare utenti con un'offerta differente: attualmente il

90% degli iscritti ci trascorre meno di 5 secondi per sessione; resterà comunque attiva la versione per aziende.