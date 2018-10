Benvenuto: su alcuni temi sindacati e imprese devono dialogare

Roma, (askanews) - Lavoratori e imprenditori devono avere un "rapporto costruttivo su alcuni temi": è questa la nuova sfida del sindacato per dare risposte ai temi della crescita, sviluppo e produttività. Ne è convinto lo storico leader della Uil, Giorgio Benvenuto.

"L'estremismo - ha detto - spesso nel nostro Paese ha avuto troppa eco, mentre io sono sempre stato convinto che la gran parte dei lavoratori è riformista, prudente. Non vuole rivolte, vuole fare i contratti".

Benvenuto aggiunge che il sindacato "non può fare rivoluzioni, deve fare dei contratti. Oggi la situazione è molto complicata, più difficile. Siamo in un mondo senza frontiere. Tutti fratelli, ma concorrenti. Il problema del sistema economico che abbiamo è che i conti siano in ordine e la fabbrica vuole che non ci siano problemi di non competitività. Non riguarda solo i datori di lavoro, ma i lavoratori e il sindacato".