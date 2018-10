Bonisoli: i cinepanettoni sono cultura, anche il GF può esserlo

Roma, 9 ott. (askanews) - "Se i cinepanettoni sono cultura? Ma certamente. In Italia siamo specializzati nello scoprirlo dopo. Totò era un grande, dopo. Franco e Ciccio erano dei grandi, dopo.... Dobbiamo riscoprire una libertà nello scegliere il tipo di cultura che vogliamo, in passato secondo me si è troppo distinto tra cultura alta e cultura bassa. La cultura è quella che a uno piace e quello che sceglie, da questo punto di vista mi piacerebbe ci fosse la massima libertà, non che ci sia un genere che va e l'altro che non va....".

Lo ha dichiarato il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli ospite in studio di "Un Giorno da Pecora", la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

E alla domanda se, anche per il Grande Fratello, si può parlare di cultura, il ministro ha risposto: "Se a qualcuno interessa quel tipo di offerta culturale, quel programma, gli piace e se ne fa una narrazione quella può essere un'offerta culturale". Tutto è cultura quindi? "Secondo me si" ha concluso Bonisoli.