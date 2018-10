Crozza a Fazio: Salvini ti odia, come Juncker, Merkel, Macron...

Roma, (askanews) - "Sta facendo di tutto per farci uscire dall'Europa, ma vorrei fare un appello da genovese: scusa Matteo, ma se dobbiamo proprio uscire non potresti aspettare due o tre anni? Prima facciamo il ponte, poi ovviamente crolliamo come Paese, ma almeno abbiamo il ponte".

Così Maurizio Crozza nella copertina di "Che Fuori tempo che fa" di Fabio Fazio su Rai1, dedicata a Matteo Salvini.

E rivolgendosi poi a Fabio Fazio, in merito alle recenti dichiarazioni rilasciate dal ministro dell'Interno, ha aggiunto: "Pare che tu sia diventato uno dei nemici più grandi di Salvini: al momento ce l'ha con Juncker, la Merkel, Macron e un'altra mezza dozzina di Stati europei e con te. Non è male: ti odia come stato sovrano".