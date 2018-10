Def, Tria: ora scelte coraggiose, no impavide e irresponsabili

Roma, (askanews) - "Scommettere sui cittadini non è solo un modo nuovo di agire, ma anche coraggioso per affrontare la situazione attuale in Italia, che non vuol dire impavido e irresponsabile".

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un'audizione sulla Nadef presso le commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, sottolineando che "il nostro obiettivo è di avere stabilità finanziaria che non può essere raggiunta senza stabilità sociale: è il momento di prendere decisioni coraggiose superando gli errori precedenti".